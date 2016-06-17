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  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez
  • Utazás közbeni etetéshez

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent neoprén termosz táska

SCD150/60

4.2
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Utazás közbeni etetéshez
A stílusos ThermaTote termosz táskában 2 Philips Avent cumisüveg, 2 varázsitató vagy 4 VIA pohár helyezhető el. Dupla szigetelése akár négy órán át hidegen tartja a tejet vagy forrón a vizet. Könnyű, kompakt kialakítású, utazáshoz ideális.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Cumisüvegekhez, VIA poharakhoz és Varázsitatókhoz tervezve

Utazás közbeni etetéshez

  • Fekete

Hidegen vagy melegen tartja a cumisüvegek tartalmát

Hidegen vagy melegen tartja a cumisüvegek tartalmát

Hideg tápszer vagy anyatej, illetve felforralt víz tárolására alkalmas 4 órán át.

Széles, állítható vállpánt

A Philips Avent városi válltáska széles, állítható vállpánttal rendelkezik az optimális kényelmet biztosító hordozáshoz

Avent cumisüvegekhez, VIA poharakhoz és varázsitatókhoz tervezve

Avent cumisüvegekhez, VIA poharakhoz és varázsitatókhoz tervezve

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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