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Összes sorozat

  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
  • Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*

Gyártás megszűnt

Philips AventÚjszülött szett

SCD270/00

4.4
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
A Philips Avent SCD270/00 újszülött szett 2 db 125 ml-es és 2 db 260 ml-es BPA-mentes cumisüveget tartalmaz
Összes előny megtekintése

Kevesebb hasfájás**

Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*

A cumisüveg BPA mentes PES anyagból készült

A cumisüveg BPA mentes PES anyagból készült

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).

  2. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.