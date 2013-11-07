2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**
4.4
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.