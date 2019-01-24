2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Natural
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
4.9
5-ből
55
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Laudina
24/01/2019
Magyarország
Remek cumisüveg szett
A kislányom születése óta használjuk és nagyon megvagyunk vele elégedve. A cumisüveg kialakítása nagyban megkönnyítette a hozzátáplálást. A cumiját meg egyszerűen imádja.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett
eveci91
24/01/2019
Magyarország
Nagyon elégedett vagyok vele.
Induló cumisüveg készletnek vásároltuk. Kiválasztásnál elsődleges szempont volt, hogy mellbimbóra emlékeztető etetőcumi legyen. A termék puha, rugalmas és gömbölyű cumi formájú. Kisfiam születése óta szopizik, azonban többször is szüksége volt pótlásra. A terméknek köszönhetően nem alakult ki cumizavar gyermekemnél. Könnyen tisztítható, fél kézzel összeszerelhető. Szerettem, hogy kompatibilis a mellszívóval és minden avent itatókészlettel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett
Zsófi87
05/05/2018
Magyarország
Tökéletes, minden igényt kielégít
Imádja a babám és én is, kezdetektől ezt használjuk, tökéletes minőség, kialakítás, használat! Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett