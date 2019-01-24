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Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
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  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
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  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
  • A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Natural Újszülött szett&lt;br>

SCD290/01

4.9
| (55) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja
Praktikus csomag, amely 4 Natural cumisüveget (2 x 125 ml és 2 x 260 ml), egy cumisüveg- és etetőcumi-tisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit tartalmaz. Az új cumisüveggel a cumisüveges táplálás természetesebb, és a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és táplálják cumisüvegből.
Összes előny megtekintése

Cumisüveg, etetőcumi és játszócumi készlet

A cumisüveges etetés elkezdésének természetes módja

  • Natural

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

55

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek cumisüveg szett

A kislányom születése óta használjuk és nagyon megvagyunk vele elégedve. A cumisüveg kialakítása nagyban megkönnyítette a hozzátáplálást. A cumiját meg egyszerűen imádja.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett vagyok vele.

Induló cumisüveg készletnek vásároltuk. Kiválasztásnál elsődleges szempont volt, hogy mellbimbóra emlékeztető etetőcumi legyen. A termék puha, rugalmas és gömbölyű cumi formájú. Kisfiam születése óta szopizik, azonban többször is szüksége volt pótlásra. A terméknek köszönhetően nem alakult ki cumizavar gyermekemnél. Könnyen tisztítható, fél kézzel összeszerelhető. Szerettem, hogy kompatibilis a mellszívóval és minden avent itatókészlettel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett

05/05/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes, minden igényt kielégít

Imádja a babám és én is, kezdetektől ezt használjuk, tökéletes minőség, kialakítás, használat! Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD290/01 Avent Natural Újszülött szett

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.