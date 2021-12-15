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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural újszülöttszett

SCD301/01

5
| (166) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
Ultra soft cumifejével Natural cumisüvegünk még inkább hasonlít az anyamellhez. A széles, mellbimbó alakú etetőcumi a rugalmas, spirális kialakítással és a kényelmet szolgáló szirmokkal lehetővé teszi a természetes szájtartást, emellett egyszerűbbé teszi a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • Újszülött szett

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

166

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2

15/12/2021

Magyarország

Magyarország

Minden hasznos termék egyben

Újszülött kisbabával kimondottan hasznos kis csomag. Minőségi termékek, variálhatók, így amíg az egyik tisztításra vár, használhatom a többit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett

20/05/2021

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Szeretjük, nagyon jó termék, könnyű a tisztántartása, praktikus, lehet sokféle kiegészítőt kapni hozzá, tökéletes kezdőkészlet

Előnyök

Sokféle méret,könnyen tisztítható

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett

24/02/2020

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termékek

Hibátlan termèkek vannak a csomagban, mind nagyon hasznos főleg egy kezdő szettben. Minősége kiváló.

Előnyök

Minden egy csomagban

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.