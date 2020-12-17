2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Gyors folyású etetőcumi
6 hó+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A baba változó igényeihez tervezett harapásálló és sima cumifej.
A cumifej belsejében található szirmok és barázdák összeragadás-mentes és hajlékony kialakításról gondoskodnak a megszakítás nélküli etetésért.
4.9
5-ből
91
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Ne sajnáljuk a gyermektől a minőséget
A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra. Amikor már foga van a gyermeknek az etetés közbeni rágást is elég jól bírja. Az etető cumit azért napi használat után érdemes alaposabban elmosni és szárazra törölni mert enélkül visszacsavarva a cumisüveg tetejét előfordulhat csöpögés.
Előnyök
Minőség
Hátrányok
-
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi
K449
22/02/2020
Magyarország
Csak ez a jó
Nálunk csak ezt a cumit fogadja el a bánó, pedig többet is próbáltunk. Azt hogy miért éppen ez, azt tőle kellene megkérdezni :) de szerencsém van, mivel a mellszívó is avent, így nem kell bajlódni sokat
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi
Kismanó1104
21/02/2020
Magyarország
Kiváló és stralabiró
A kisfiam születése óta ezt a fajta etetőcumit használja. Strapabíró, és könnyen kezelhető a tisztítása is
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi
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