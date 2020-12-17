Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

17

n

04

ó

:

26

p

:

48

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF044/27

4.9
| (91) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
A bordázott, puha és összeragadás-gátló cumifejet növésben lévő csecsemők számára alakítottuk ki. A kényelmes szirmok és a cumifej természetes alakja lehetővé teszi a természetes szájtartást, egyszerűbbé téve a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 2 db

  • Gyors folyású etetőcumi

  • 6 hó+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Lágy és sima szilikon gyermeke változó igényeihez

A baba változó igényeihez tervezett harapásálló és sima cumifej.

Rugalmas, összeragadás-gátló és puha cumifej-kialakítás

Rugalmas, összeragadás-gátló és puha cumifej-kialakítás

A cumifej belsejében található szirmok és barázdák összeragadás-mentes és hajlékony kialakításról gondoskodnak a megszakítás nélküli etetésért.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

91

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

1

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Ne sajnáljuk a gyermektől a minőséget

A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra. Amikor már foga van a gyermeknek az etetés közbeni rágást is elég jól bírja. Az etető cumit azért napi használat után érdemes alaposabban elmosni és szárazra törölni mert enélkül visszacsavarva a cumisüveg tetejét előfordulhat csöpögés.

Előnyök

Minőség

Hátrányok

-

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ez a jó

Nálunk csak ezt a cumit fogadja el a bánó, pedig többet is próbáltunk. Azt hogy miért éppen ez, azt tőle kellene megkérdezni :) de szerencsém van, mivel a mellszívó is avent, így nem kell bajlódni sokat

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló és stralabiró

A kisfiam születése óta ezt a fajta etetőcumit használja. Strapabíró, és könnyen kezelhető a tisztítása is

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF044/27 Natural etetőcumi

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően