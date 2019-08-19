2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
240 ml
Lassú átfolyású etetőcumi
1 hó.+
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.6
5-ből
102
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
BEA1
19/08/2019
Magyarország
Kiváló
Imádom az avent cumisüvegeket csak ajánlani tudom gyerekeim is nagyon szeretik Nem cserélném le.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF053/17 Natural üveg cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF053/17 Natural üveg cumisüveg
Márti24
07/08/2019
Magyarország
Jó
Nekünk bevált és másnak is szívesen ajánlom. Ez az egyedüli cumisüveg amit a kicsi elfogad.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF053/17 Natural üveg cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF053/17 Natural üveg cumisüveg
Liniuță
11/08/2020
România
Ellenőrzött vevő
Calitate buna
Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
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0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
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