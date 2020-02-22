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Gyártás megszűnt

Philips AventSCF080/03 ultra air pacifier

SCF080/03

4.9
| (651) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Összes előny megtekintése
Hagyja a bőrt szabadon lélegezni

Hagyja a bőrt szabadon lélegezni

Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik kisbabája bőrét, hogy az puha és száraz maradjon.

Divatos színek és kivitelek

Divatos színek és kivitelek

Az ultra air kollekció mindig trendi. Az élénk, színes kivitelnek köszönhetően Ön és gyermeke egyaránt kipróbálhatja a legújabb divatot.

Az ideális felület a komfortérzethez

Az ideális felület a komfortérzethez

Az ultra air cumi minden jellemzője a könnyed és kényelmes érzetet szolgálja, a selymes cumifejet is beleértve.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

651

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Elfogadta

Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk!

Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.

Előnyök

BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.

Hátrányok

Szămomra nincs.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kedvenc

Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.

Előnyök

Puha, légáteresztő, sterilizálható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.