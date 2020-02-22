2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik kisbabája bőrét, hogy az puha és száraz maradjon.
Az ultra air kollekció mindig trendi. Az élénk, színes kivitelnek köszönhetően Ön és gyermeke egyaránt kipróbálhatja a legújabb divatot.
Az ultra air cumi minden jellemzője a könnyed és kényelmes érzetet szolgálja, a selymes cumifejet is beleértve.
4.9
5-ből
651
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Elfogadta
Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Melinda34
21/02/2020
Magyarország
Csak ezt használjuk!
Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.
Előnyök
BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.
Hátrányok
Szămomra nincs.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
gabica
21/02/2020
Magyarország
Kedvenc
Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.
Előnyök
Puha, légáteresztő, sterilizálható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi