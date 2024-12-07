TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF093/06

4.9

| (345) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket

Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz

Prémium ápolás az érzékeny bőrnek a rugalmas cumipajzsnak köszönhetően. 10 szülőből 9 egyetért ezzel: a kisbabámnak nincs bőrirritációja az ultra soft cumi használatának megkezdése után.** Nem számít, ki vigyáz a gyermekre, a vigasz és a megnyugvás mindig kéznél van! A cumi jelenleg 80%-ban növényi alapú.*

Összes előny megtekintése

Extra erős cumifej, ami támogatja a fogak és az íny fejlődését

Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz

  • Érzékeny bőrhöz

  • BPA-mentes

  • 2 csomag, 80%-ban növényi alapú*

  • 18 hónapos kortól, extra erős cumifejjel

A puha, rugalmas cumipajzs csökkenti az irritációt**

A puha, rugalmas cumipajzs csökkenti az irritációt**

A baba bőre extra ápolást igényel. A puha cumipajzs technológia követi a baba arcának természetes vonalait, így kevésbé hagy nyomot a bőrén, és kevésbé irritálja azt.** A lekerekített cumipajzs minimálisra csökkenti az arcra nehezedő nyomást, így extra gyengédséget biztosít.

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.

Extra erős cumifej az egészséges fogzásért

Extra erős cumifej az egészséges fogzásért

A cumikat úgy terveztük, hogy elősegítsék a természetes nyelvtartást, ami fontos az egészséges beszédfejlődéshez, ahogy a baba növekszik. Extra erős, hogy megnyugtassa a babát a fogzás idején. A texturált szilikon cumikat úgy terveztük, hogy az anyuka mellének érzetét adják vissza.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

345

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

07/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

max O.K.!!

Az unokám egyből elfogatta az elöző cumija helyett max O.K.!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi

Date of Use 2023-11-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi

Date of Use 2023-11-07

09/03/2021

Magyarország

Magyarország

A termék minőségben és funciójában is kiváló!

Teljes mértékben örülök, hogy a baba kelengye vásárláskor az avent termékek mellett döntöttünk. Mind minőségileg felűl múlja más gyártók termékeit, tökéletes a cumi kialakitása, nem nagy cumi teljesen megfelelő méretű a pici szájjához. Mi nagyon szeretjük, a következő babámnak is ezt fogom választani és ismerőseimnek is bátran ajánlom! Ingyenesen kaptunk más gyártók cumijait termék mintaként, de meg sem közelíti sem minőségben és kialakitásban!!!

Előnyök

Tökéletes

Hátrányok

Nincs ilyen!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi

Date of Use 2020-11-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi

Date of Use 2020-11-09

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Legjobb cumi

A kisfiam a kezdetektől fogva a philips avent cumikat használja és nagyon szereti. Nem is próbáltunk semmi mást, egyből telitalálat volt. Azóta több garnitúrát is beszereztünk már és a jövőben is csak ilyen cumikat fogunk használni, a korának megfelelőt.

Előnyök

A kisbabám szereti

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi

Date of Use 2019-01-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi

Date of Use 2019-01-17

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).

  2. 87% egyetértett azzal, hogy a baba nem tapasztalt bőrirritációt a Philips Avent ultra soft cumi használatának megkezdése után (2023, n=201).

  3. A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).

  4. A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.

  5. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.