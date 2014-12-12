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Összes sorozat

  • Az önálló ivásához
  • Az önálló ivásához
  • Az önálló ivásához
  • Az önálló ivásához

Gyártás megszűnt

Philips AventTanulófülek az itatópoharakhoz

SCF142/00

3.2
| (11) Értékelések
Az önálló ivásához
A Philips Avent cumisüvegekre és poharakra illeszthető tanulófülek segítséget nyújtanak a gyermekeknek az önálló ivás folyamatának elsajátításában. A fülek a poharakra történő ráillesztése és levétele egyszerű. Zöld és narancssárga színekben.
Összes előny megtekintése

Egyszerűen eltávolítható fogantyúk

Az önálló ivásához

Formázott kialakítás

Illeszkedik a baba apró kezébe

Könnyen rátehető, levehető

Az itatópoharak füllel és fül nélkül is használhatók

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.2

5-ből

11

Értékelések

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.