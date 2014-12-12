2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF142/00
Illeszkedik a baba apró kezébe
Az itatópoharak füllel és fül nélkül is használhatók
Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.
3.2
5-ből
11
Értékelések
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia