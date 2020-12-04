2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Cumisüveg tartozékok
A speciális, hajlított kefefej és különleges kialakítású nyél segítségével a széles nyakú cumisüvegek, etetőcumik, tálak és evőeszközök alaposan tisztára mosogathatók.
Az hajlított kefefej és különleges kialakítású nyél segítségével a széles nyakú cumisüvegek minden belső részét elérheti. A kontúrkövető fej segítségével a cumi belseje is megtisztítható.
Tartós, nagy sűrűségű sörték az összes cumisüveg, etetőcumi és egyéb étkezési tartozék alapos tisztítása érdekében
4.8
5-ből
18
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Alexandra89
04/12/2020
Magyarország
Végre, cumimosó kefe is
Teljesen meg vagyunk elégedve, a kefe rész jól használható, szépen tisztít. Külön nagy előnye a cumimosó fele!
Előnyök
cumimosó rész
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe
TernKr
18/02/2020
Magyarország
Alapos tisztítás
A kefé kialakításából adodóan könnyen és jól tisztít. A kefe nyelenek végén kialakított résszel a cumik belsejét is könnyen lehet tisztítani.
Előnyök
Eredményes tisztítás
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe
Garfield 2023
25/04/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Excelent
Este ușor de folosit, curata bine terinele și se spala usor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
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