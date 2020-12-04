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  • Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket
  • Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket
  • Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket
  • Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket

Philips AventCumisüveg és cumimosó kefe

SCF145/06

4.8
| (18) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket
A Philips Avent üvegmosó kefe speciálisan kiképzett, görbe kefefejével és különleges kialakítású nyelével minden típusú üveg, cumi és táplálási eszköz hatékonyan tisztítható. A tartós, nagy sűrűségű sörték magabiztos tisztítást nyújtanak karcolások nélkül.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Avent tisztítókefe

Könnyedén tisztíthatja, ápolhatja a csecsemőtáplálási termékeket

  • Cumisüveg tartozékok

Üvegmosó kefe hajlított kefefejjel az egyszerű tisztításért

Üvegmosó kefe hajlított kefefejjel az egyszerű tisztításért

A speciális, hajlított kefefej és különleges kialakítású nyél segítségével a széles nyakú cumisüvegek, etetőcumik, tálak és evőeszközök alaposan tisztára mosogathatók.

Egyedülálló kivitelű nyél és fej

Az hajlított kefefej és különleges kialakítású nyél segítségével a széles nyakú cumisüvegek minden belső részét elérheti. A kontúrkövető fej segítségével a cumi belseje is megtisztítható.

Tartós, nagy sűrűségű sörték az alapos tisztítás érdekében

Tartós, nagy sűrűségű sörték az összes cumisüveg, etetőcumi és egyéb étkezési tartozék alapos tisztítása érdekében

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

18

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

3
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Végre, cumimosó kefe is

Teljesen meg vagyunk elégedve, a kefe rész jól használható, szépen tisztít. Külön nagy előnye a cumimosó fele!

Előnyök

cumimosó rész

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Alapos tisztítás

A kefé kialakításából adodóan könnyen és jól tisztít. A kefe nyelenek végén kialakított résszel a cumik belsejét is könnyen lehet tisztítani.

Előnyök

Eredményes tisztítás

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Cumisüveg és cumimosó kefe

25/04/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent

Este ușor de folosit, curata bine terinele și se spala usor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 