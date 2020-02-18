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Összes sorozat

  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

Gyártás megszűnt

Philips AventKlasszikus játszócumi

SCF170/00

4.9
| (126) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
Nyugtassa meg gyermekét a nap bármely szakában a Philips Avent Classic cumival. A többféle színben kapható, fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja a gyermek fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Stílusos kialakítás, letisztult forma

Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

  • Az alapvető kényelemért

  • 0–6 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 1 db-os

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Könnyen sterilizálható a fokozott higiénia érdekében

Könnyen sterilizálható a fokozott higiénia érdekében

Könnyen tisztán tarthatja gyermeke Soothie cumiját és játszócumiját. Csak tegye sterilizálóba, vagy merítse forrásban lévő vízbe.

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

126

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

2

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szép kinézet, védőkupak

Többféle cumit is kipróbáltunk, ez vált be a legjobban a kislányunknál. A védőkupak nagyon hasznos, így könnyen hordozható pl. táskában tartalék cumiként is.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/36 Klasszikus játszócumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/36 Klasszikus játszócumi

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Imádja a kislányom

Nagyon megbízható termék.könnyen tárolható sterilizáltató.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/23 Klasszikus játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/23 Klasszikus játszócumi

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

Konnyu tisztitas, kivalo minoseg

Egyik gyermekem se volt cumis, de ok sem egyformak. Jo minosege es kedves kis mintaja miatt valasztottam hosszas keresgeles utan ezt, es nem csalodtam! Nem lett cumizavaros es nem is cumifuggo, 2-3 naponta hasznaljuk csak ha epp igenyli.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/35 Klasszikus játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/35 Klasszikus játszócumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az év gyártója – 2014

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  4. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  5. Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012