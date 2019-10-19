TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Érzelmi előny fénykép
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Érzelmi előny fénykép

Gyártás megszűnt

Philips AventEldobható melltartóbetét

SCF254/60

4.9

| (18) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Diszkrét és kényelmes

A különleges Philips Avent SCF254/60 melltartóbetétek egész napos száraz és kényelmes érzést biztosítanak.

Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

világszerte az anyukák által ajánlott márka1

Kompatibilis termékek

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/20

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF397/31

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

Avent melltartóbetétek

Diszkrét és kényelmes

  • 60db eldobható melltartóbetét

Láthatatlan a ruha alatt

Láthatatlan a ruha alatt

Ultravékony, formázott kialakítás. Öntapadó csík segít a betétet a helyén tartani.

Nem csúszik el a ragasztócsíkoknak köszönhetően

A ragasztócsíkoknak köszönhetően a melltartóbetét nem csúszik el, a helyén marad.

Szoptatás-szakértők segítségével fejlesztve

Szülész és szoptatási tanácsadó szakember segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással kapcsolatban.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

18

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű melltartóbetét

Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

kismamák nagy sgítsége

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Jól tapad, nagy nedvszívó képességű, puha felületű.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható

Feleségem a gyermekünk születése óta már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem indul el otthonról. Azt mondja, jobb mint a korábban általa használt, mert erősebb a hátoldali ragasztója, puhább a felülete és több nedvességet bír.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/30 Eldobható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/30 Eldobható melltartóbetét

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 