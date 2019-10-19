2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Diszkrét és kényelmes
A különleges Philips Avent SCF254/60 melltartóbetétek egész napos száraz és kényelmes érzést biztosítanak.
60db eldobható melltartóbetét
Ultravékony, formázott kialakítás. Öntapadó csík segít a betétet a helyén tartani.
A ragasztócsíkoknak köszönhetően a melltartóbetét nem csúszik el, a helyén marad.
Szülész és szoptatási tanácsadó szakember segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással kapcsolatban.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.9
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Kiváló minőségű melltartóbetét
Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
norbibi
23/01/2019
Magyarország
kismamák nagy sgítsége
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Jól tapad, nagy nedvszívó képességű, puha felületű.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Megbízható
Feleségem a gyermekünk születése óta már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem indul el otthonról. Azt mondja, jobb mint a korábban általa használt, mert erősebb a hátoldali ragasztója, puhább a felülete és több nedvességet bír.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/30 Eldobható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF254/30 Eldobható melltartóbetét
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.