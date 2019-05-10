2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF255/57
220–240 V
A Philips Avent elektromos bébiétel és cumisüveg melegítővel a bébiétel könnyen és gyorsan előkészíthető. Töltsön bele vizet és válassza ki a kívánt beállítást. A cumisüveg melegítő 125 ml szoba-hőmérsékletű tejet kb. 4 perc alatt melegít fel.
A Philips Avent elektromos cumisüveg és bébiétel melegítő biztonságos módja a bébiétel melegítésének. Kíméletesen és egyenletesen melegít, így garantáltan nem képződnek forró pontok.
3.8
5-ből
17
Értékelések
Danna
10/05/2019
România
Recomand!
Ușor de folosit atat acasă cât și compact pentru a fi luat in călătorii. Încălzește rapid mâncarea bebelușului și uniform. Compatibil cu multe recipiente de stocare a hranei. Se oprește când mâncarea s-a încălzit.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Monica1994
04/07/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Cu încălzitorul Philips avent am mai mult timp pentru mine', este de un foarte mare ajutor atunci când ai bebe și trebuie sa ii încălzești lăpticul repede sunt foarte mulțumită.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană
Vilímková
05/10/2019
Česká republika
Výborný
Naprosto parádní ohřívač jídla. Možnost nastavitelnosti teploty a rychlost ohřátí.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A cumisüveg nem a termék része