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Összes sorozat

  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés
  • Gyors és egyenletes melegítés

Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos cumisüveg és bébiétel melegítő

SCF255/57

3.8
| (17) Értékelések
Gyors és egyenletes melegítés
Gyors, biztonságos módszer a lefejt anyatej és bébiétel melegítésére. A Philips Avent cumisüveg- és bébiétel-melegítő 125 ml tejet kb. 4 perc alatt melegít fel szobahőmérsékletűre.
Összes előny megtekintése
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Cumisüveg-melegítő a gyors és egyszerű használatért

Gyors és egyenletes melegítés

  • 220–240 V

Avent cumisüvegekhez, varázsitatókhoz és bébiételes üvegekhez

Avent cumisüvegekhez, varázsitatókhoz és bébiételes üvegekhez

Töltsön bele vizet és válassza ki a beállítást

Töltsön bele vizet és válassza ki a beállítást

A Philips Avent elektromos bébiétel és cumisüveg melegítővel a bébiétel könnyen és gyorsan előkészíthető. Töltsön bele vizet és válassza ki a kívánt beállítást. A cumisüveg melegítő 125 ml szoba-hőmérsékletű tejet kb. 4 perc alatt melegít fel.

Forró pontok nem képződnek, így a babának is biztonságos

Forró pontok nem képződnek, így a babának is biztonságos

A Philips Avent elektromos cumisüveg és bébiétel melegítő biztonságos módja a bébiétel melegítésének. Kíméletesen és egyenletesen melegít, így garantáltan nem képződnek forró pontok.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.8

5-ből

17

Értékelések

3
2

10/05/2019

România

România

Recomand!

Ușor de folosit atat acasă cât și compact pentru a fi luat in călătorii. Încălzește rapid mâncarea bebelușului și uniform. Compatibil cu multe recipiente de stocare a hranei. Se oprește când mâncarea s-a încălzit.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer

04/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Cu încălzitorul Philips avent am mai mult timp pentru mine', este de un foarte mare ajutor atunci când ai bebe și trebuie sa ii încălzești lăpticul repede sunt foarte mulțumită.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană

05/10/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný

Naprosto parádní ohřívač jídla. Možnost nastavitelnosti teploty a rychlost ohřátí.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF255/57 Elektrický ohřívač lahví a dětské stravy

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A cumisüveg nem a termék része