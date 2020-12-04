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Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Termo-melltartóbetét

SCF258/02

4.8

| (27) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Segít stimulálni és nyugtatni

A Philips Avent SCF258/02 stimuláló és nyugtató hatású.

Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által világszerte ajánlott márka1

Kompatibilis termékek
Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/20

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF397/31

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

Az anyatejleadás serkentésére a szoptatás előtt

Segít stimulálni és nyugtatni

  • 2 db thermo melltartóbetét

  • Stimuláló és nyugtató hatású

  • Meleg vagy hideg használat

Hidegen való használat – a fájó vagy túltelítődött mell megnyugtatására

Hidegen való használat – a fájó vagy túltelítődött mell megnyugtatására

A fájó vagy túltelítődött mell megnyugtatására. Tartsa hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben. Mindig a borítással együtt használja.

Szoptatás-szakértők segítségével fejlesztve

Szülész és szoptatási tanácsadó szakember segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással kapcsolatban.

Puha borítással

Puha borítással

A bőr maximális kényelméért

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

27

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Több mint melltartóbetét

Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.

Előnyök

minden

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Használat dátuma 2019-12-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Használat dátuma 2019-12-04

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos fejéshez

Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.

Előnyök

Tökéletes kiegészítés fejéshez

Hátrányok

Akciósan vettük, így nagyon megérte

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Használat dátuma 2019-10-22

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Használat dátuma 2019-10-22

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiválóan segített a bajban

Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Használat dátuma 2019-01-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Használat dátuma 2019-01-21

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt. 