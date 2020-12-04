2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Segít stimulálni és nyugtatni
A Philips Avent SCF258/02 stimuláló és nyugtató hatású.
2 db thermo melltartóbetét
Stimuláló és nyugtató hatású
Meleg vagy hideg használat
A fájó vagy túltelítődött mell megnyugtatására. Tartsa hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben. Mindig a borítással együtt használja.
Szülész és szoptatási tanácsadó szakember segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással kapcsolatban.
A bőr maximális kényelméért
4.8
5-ből
27
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
04/12/2020
Magyarország
Több mint melltartóbetét
Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.
Előnyök
minden
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Használat dátuma 2019-12-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Használat dátuma 2019-12-04
Tigris19
22/02/2020
Magyarország
Nagyon hasznos fejéshez
Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.
Előnyök
Tökéletes kiegészítés fejéshez
Hátrányok
Akciósan vettük, így nagyon megérte
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Használat dátuma 2019-10-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Használat dátuma 2019-10-22
Krisi2019
22/02/2020
Magyarország
A termék kiválóan segített a bajban
Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Használat dátuma 2019-01-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Használat dátuma 2019-01-21
Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt.