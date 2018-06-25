2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF260/22
220–240 V
Egyszerűen válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül, és az iQ technológia kiszámolja a bébiétel melegítéséhez szükséges időt, majd egyenletesen felmelegíti.
A könnyen értelmezhető digitális kijelző segítségével követheti a melegítés folyamatát.
Az ételt egyenletesen melegíti fel, nem lesznek benne forró részek. Az automatikus kikapcsolás megakadályozza, hogy az étel túlmelegedjen.
3.7
5-ből
18
Értékelések
Maybay
25/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Előnyök
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Kivétel: használata nem javasolt a 330 ml-es félig átlátszó polipropilén Philips Avent cumisüveggel.