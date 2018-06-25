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Összes sorozat

  • Gyors, intelligens melegítés
  • Gyors, intelligens melegítés
  • Gyors, intelligens melegítés
  • Gyors, intelligens melegítés
  • Gyors, intelligens melegítés
  • Gyors, intelligens melegítés

Gyártás megszűnt

Philips AventDigitális cumisüveg és bébiétel melegítő

SCF260/22

3.7
| (18) Értékelések
Gyors, intelligens melegítés
Az új digitális cumisüveg és bébiétel melegítővel egyszerű, gyors és biztonságos a baba ételének melegítése. A fejlett technológia automatikusan kiszámolja a melegítési időt. Alig néhány beállítás után hátradőlhet, mivel a cumisüveg melegítő elvégzi a többit!
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Gyors, intelligens melegítés

  • 220–240 V

Nagyon gyors, sokféle melegítési lehetőség

Nagyon gyors, sokféle melegítési lehetőség

Egyszerűen válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül, és az iQ technológia kiszámolja a bébiétel melegítéséhez szükséges időt, majd egyenletesen felmelegíti.

Hangjelzés az étel elkészültekor

A könnyen értelmezhető digitális kijelző segítségével követheti a melegítés folyamatát.

Biztonságos, egyenletes melegítés

Biztonságos, egyenletes melegítés

Az ételt egyenletesen melegíti fel, nem lesznek benne forró részek. Az automatikus kikapcsolás megakadályozza, hogy az étel túlmelegedjen.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.7

5-ből

18

Értékelések

3

25/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Előnyök

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Hátrányok

Brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Kivétel: használata nem javasolt a 330 ml-es félig átlátszó polipropilén Philips Avent cumisüveggel.