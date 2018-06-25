2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF260/37
220–240 V
A Philips Avent digitális cumisüveg és bébiétel melegítő, az étel típusától, mennyiségétől és a kezdőhőfoktól függően automatikusan kiszámítja a szükséges melegítési időt. Az ételt egyenletesen melegíti fel, forró pontok nélkül. Az automatikus kikapcsolás megakadályozza, hogy az étel túlmelegedjen.
A Philips Avent digitális cumisüveg és bébiétel melegítőjével gyorsan és egyenletesen melegíthetők a bébiételek. Kevesebb mint 2 perc alatt melegít fel 125 ml anyatejet etetési hőmérsékletre.
A Philips Avent digitális cumisüveg és bébiétel melegítő digitális kijelzője nagyon könnyen használható. A melegítés közben folyamatosan informálja Önt és jelzi a melegítés várható végét is.
3.7
5-ből
18
Értékelések
Maybay
25/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Előnyök
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A cumisüveg nem a termék része
Kivétel: használata nem javasolt a 330 ml-es félig átlátszó polipropilén Philips Avent cumisüveggel.