2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220–240 V
A gőzzel történő sterilizálás bizonyítottan a leghatékonyabb módja annak, hogy megvédjük gyermekünket a kórokozóktól. A kórházban is használt sterilizálókhoz hasonlóan, itt is a gőz intenzív hőhatása pusztítja el a baktériumokat.
Vizet kell csak a készülékbe tölteni, elhelyezni benne az eszközöket, majd bekapcsolni és azok kb. 8 perc múlva sterilek.
Elhelyezhet benne 6 db 260 ml-es Avent cumisüveget, vagy 2 db Philips Avent mellszívót tartozékaival együtt.
5.0
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mesty
26/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Előnyök
gyors, alapos, egyszerű
Hátrányok
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Niki22
27/01/2019
Magyarország
Hasznos társ nekem és kisbabámnak :)
Nagy segítségemre van a mindennapok során több mint 5 hónapja. Gyors, alapos. Könnyű tisztán tartani. Nagyon hatékony.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló
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