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Összes sorozat

  • 6 db üveget 8 perc alatt sterilizál
  • 6 db üveget 8 perc alatt sterilizál
  • 6 db üveget 8 perc alatt sterilizál
  • 6 db üveget 8 perc alatt sterilizál
  • 6 db üveget 8 perc alatt sterilizál
  • 6 db üveget 8 perc alatt sterilizál

Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos gőzölős sterilizáló

SCF274/34

5
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
6 db üveget 8 perc alatt sterilizál
Steril eszközök akár 6 órán keresztül
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Gyors, egyszerű használat

6 db üveget 8 perc alatt sterilizál

  • 220–240 V

Akár 6 Philips Avent cumisüveg is belefér

Akár 6 Philips Avent cumisüveg is belefér

A praktikus tervezésű sterilizáló csak kis helyet foglal a konyhában, pedig hat Philips Avent cumisüveg vagy két Philips Avent mellszívó is belefér. Az összepattintható két belső kosár mosogatógépbe helyezhető, ami jelentősen leegyszerűsíti a kisebb eszközök (például a játszócumik és etetőcumik) előzetes tisztítását.

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 6 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 6 órán át sterilek maradnak

A sterilizálás végeztével, amennyiben a fedelet nem nyitja fel, a Philips Avent elektromos gőzsterilizáló a tartalmát akár 6 órán keresztül sterilen tartja.

Steril, használatra kész tartalom kb. 8 perc alatt

Steril, használatra kész tartalom kb. 8 perc alatt

A Philips Avent elektromos sterilizáló alig 8 perc alatt képes tartalmának sterilizálására

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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1

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Előnyök

gyors, alapos, egyszerű

Hátrányok

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos társ nekem és kisbabámnak :)

Nagy segítségemre van a mindennapok során több mint 5 hónapja. Gyors, alapos. Könnyű tisztán tartani. Nagyon hatékony.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 