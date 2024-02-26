2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220–240 V
A praktikus tervezésű sterilizáló csak kis helyet foglal a konyhában, pedig hat Philips Avent cumisüveg vagy két Philips Avent mellszívó is belefér. Az összepattintható két belső kosár mosogatógépbe helyezhető, ami jelentősen leegyszerűsíti a kisebb eszközök (például a játszócumik és etetőcumik) előzetes tisztítását.
A sterilizálás végeztével, amennyiben a fedelet nem nyitja fel, a Philips Avent elektromos gőzsterilizáló a tartalmát akár 6 órán keresztül sterilen tartja.
A Philips Avent elektromos sterilizáló alig 8 perc alatt képes tartalmának sterilizálására
5.0
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mesty
26/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Előnyök
gyors, alapos, egyszerű
Hátrányok
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Niki22
27/01/2019
Magyarország
Hasznos társ nekem és kisbabámnak :)
Nagy segítségemre van a mindennapok során több mint 5 hónapja. Gyors, alapos. Könnyű tisztán tartani. Nagyon hatékony.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Express SCF274/26 Elektromos gőzölős sterilizáló
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