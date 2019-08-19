2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Klasszikus
Öntsön bele vizet és helyezze a mikrohullámú készülékbe legalább 2 percre. A melegítés pontos ideje a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1100-1850 W- ig - 2 perc , 850-1000 W- ig - 4 perc, 500-850 W- ig - 6 perc.
A Philips Avent mikrohullámú sterilizáló a legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér. Kis méretének köszönhetően kényelmes utazáskor is. Állandóan rendelkezésre állnak a steril cumisüvegek, akár rövidebb, egy-két napos útra vagy ha hosszabb nyaralásra indul. Ideális akkor is, ha a nagyszülőknél vagy barátoknál szeretne sterilizálni. Méretek: 166 (m), 280 (sz), 280 (h).
Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
vinyola6
19/08/2019
Magyarország
Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!
Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Botianya
16/08/2019
Magyarország
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető
A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Moncsi84
14/08/2019
Magyarország
Tökéletes termék
Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
2 perc 1100-1850 W, 4 perc 850-1000 W, 6 perc 500-800 W.