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Összes sorozat

  • 6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*
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  • 6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*
  • 6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*
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  • 6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*

Gyártás megszűnt

Philips AventMikrohullámú sterilizáló szett

SCF277/01

5
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*
Az Avent mikrohullámú sterilizáló kezdőcsomag kompakt és kis súlyú, ideális otthoni használatra és utazáshoz is
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Villámgyors és egyszerűen használható sterilizátor

6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*

  • Klasszikus

Öntsön bele vizet, helyezze be az eszközöket és tegye a mikrohullámú készülékbe

Öntsön bele vizet, helyezze be az eszközöket és tegye a mikrohullámú készülékbe

Öntsön bele vizet és helyezze a mikrohullámú készülékbe legalább 2 percre. A melegítés pontos ideje a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1100-1850 W- ig - 2 perc , 850-1000 W- ig - 4 perc, 500-850 W- ig - 6 perc.

Utazáshoz is kényelmes. A legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér.

Utazáshoz is kényelmes. A legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér.

A Philips Avent mikrohullámú sterilizáló a legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér. Kis méretének köszönhetően kényelmes utazáskor is. Állandóan rendelkezésre állnak a steril cumisüvegek, akár rövidebb, egy-két napos útra vagy ha hosszabb nyaralásra indul. Ideális akkor is, ha a nagyszülőknél vagy barátoknál szeretne sterilizálni. Méretek: 166 (m), 280 (sz), 280 (h).

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
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19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!

Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, gyors, könnyen kezelhető

A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 2 perc 1100-1850 W, 4 perc 850-1000 W, 6 perc 500-800 W.