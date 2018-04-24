2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Natural
2 db 125 ml-es üveggel
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.
A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.
4.4
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Adri87
24/04/2018
Magyarország
Minden szoptató anyukának ajánlott
Nagyon halk működés közben. Kényelmes és gyors. Segítette a tejtermelés beindulását, amire nagy szükségünk volt, mert császárral született a kisbabám.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó
Mioara87
27/06/2018
România
Revenzie din campania Philips Avent
Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Nota10
21/12/2017
România
Recomand,inca functioneaza si l am folosit la 4 copiii,
Multumim. Toate produsele marca Philips sunt de nădejde pentru mine.De la frigider la uscate de par,...calitate !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
A koraszülést követő fejési módszerek véletlenszerűen végzett, ellenőrzött összehasonlító vizsgálata (Jones et al. ADC 2001;85:F91).