2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyenletesen melegít,forró pont nélkül
Gyors melegítés
Kíméletes kiolvasztás
Bébiétel-melegítés is
A cumisüveg-melegítő mindössze 3 perc alatt melegít fel 150 ml tejet*.
Az üvegmelegítő gyorsan és egyenletesen melegít. Nem lesznek forró pontok, mivel a tej egyenletesen kering a melegítéskor.
A cumisüveg-melegítő praktikus kiolvasztási beállítással rendelkezik, amely biztonságosabb kiolvasztást biztosít, mint a mikrohullámú sütő, és kényelmesebb, mint a víz használata. Egyszerűen válassza ki a beállítást a fagyasztott tej vagy a bébiétel kiolvasztásához.
Díjak
4.5
5-ből
102
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Mbarb04
04/05/2021
Magyarország
Nagyon jó választás
Nagyon egyszerű és gyors :) Ügyesen az előkészítési rutinba bele lehet illeszteni a használatát, és nagyon megkönnyíti a mindennapokat. Nem tudnék már megválni tőle, ha utazunk is akkor is visszük!
Előnyök
Szép egyenletesen melegít, könnyű használni
Hátrányok
Nincsen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő
Mia kia cica
23/02/2020
Magyarország
Ez a termek nagyon egyszerü a hasznalata
Egyszeru gyorsan el lehet kesziteni a kisbaba bebi ètele nekem nagyon bevalt szeretem ezt a termeket imadon
Előnyök
Ajanlani tudom
Hátrányok
Nincs mit ellene mondanom
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő
Porcica15
21/02/2020
Magyarország
Kiváló társ a mindennapokban
Teljesen elégedettek vagyunk vele, nagyon jól végzi a dolgát, gyorsan és egyszerűen használható. Kíméletesen melegít, ami az anyatej esetében külön kritérium, a cumisüvegen kívül a bébiételekhez is ezt használjuk.
Előnyök
Gyors, hatékony, sokoldalú
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
150 ml, 20 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Avent Classic/Natural cumisüvegben.
A Philips Avent anyatejtasakok és 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel.