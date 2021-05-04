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Összes sorozat

  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
  • A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk

Gyártás megszűnt

Philips AventPrémium elektromos cumisüveg melegítő

SCF355/00

4.5
| (102) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk
Azokon a napokon, amikor már kimerült a fáradtságtól, a Philips Avent cumisüveg-melegítő egyenletesen és gyorsan, mindössze 3 perc alatt felmelegíti a tejet. Egyszerűen használható, praktikus kiolvasztás beállítással rendelkezik, és bébiétel melegítésére is alkalmas.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Gyorsan és egyenletesen melegíti fel a tejet

A leggyorsabb elektromos cumisüveg-melegítőnk

  • Egyenletesen melegít,forró pont nélkül

  • Gyors melegítés

  • Kíméletes kiolvasztás

  • Bébiétel-melegítés is

Melegítse fel a cumisüvegeket 3 perc alatt

Melegítse fel a cumisüvegeket 3 perc alatt

A cumisüveg-melegítő mindössze 3 perc alatt melegít fel 150 ml tejet*.

Gyors és egyenletes melegítés

Gyors és egyenletes melegítés

Az üvegmelegítő gyorsan és egyenletesen melegít. Nem lesznek forró pontok, mivel a tej egyenletesen kering a melegítéskor.

Kíméletes kiolvasztási funkció a cumisüvegekhez

Kíméletes kiolvasztási funkció a cumisüvegekhez

A cumisüveg-melegítő praktikus kiolvasztási beállítással rendelkezik, amely biztonságosabb kiolvasztást biztosít, mint a mikrohullámú sütő, és kényelmesebb, mint a víz használata. Egyszerűen válassza ki a beállítást a fagyasztott tej vagy a bébiétel kiolvasztásához.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image AWARD-612383

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

102

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

04/05/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó választás

Nagyon egyszerű és gyors :) Ügyesen az előkészítési rutinba bele lehet illeszteni a használatát, és nagyon megkönnyíti a mindennapokat. Nem tudnék már megválni tőle, ha utazunk is akkor is visszük!

Előnyök

Szép egyenletesen melegít, könnyű használni

Hátrányok

Nincsen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Ez a termek nagyon egyszerü a hasznalata

Egyszeru gyorsan el lehet kesziteni a kisbaba bebi ètele nekem nagyon bevalt szeretem ezt a termeket imadon

Előnyök

Ajanlani tudom

Hátrányok

Nincs mit ellene mondanom

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló társ a mindennapokban

Teljesen elégedettek vagyunk vele, nagyon jól végzi a dolgát, gyorsan és egyszerűen használható. Kíméletesen melegít, ami az anyatej esetében külön kritérium, a cumisüvegen kívül a bébiételekhez is ezt használjuk.

Előnyök

Gyors, hatékony, sokoldalú

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF355/00 Prémium elektromos cumisüveg melegítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 150 ml, 20 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Avent Classic/Natural cumisüvegben.

  2. A Philips Avent anyatejtasakok és 60 ml-es cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel.