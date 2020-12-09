2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Könnyen szívható
200 ml
6 hó+
kisfiú
.
Az itatófejbe épített szelep gyors és kényelmes összeszerelést tesz lehetővé.
Az itatópohár tartója kicsi kezek számára is könnyen fogható.
4.6
5-ből
185
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Lillus97
09/12/2020
Magyarország
Pohárból inni tanuláshoz tökéletes
A kisfiam most kezdi a pohárból való ivást és az Avent itatópoharában most sem csalódtam. Kényelmesen megtudja fogni és szépen tud belőle inni. Ha esetleg játszik az itatópohárral, akkor sem aggódok, mert teljes mértékben csöpögés mentes, még akkor is ha a kupakja nincs rajta.
Előnyök
Minden funkciója tökéletes
Hátrányok
Számunkra nem szól ellene semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel
TernKr
06/12/2020
Magyarország
Praktikus
Nagyon szuper tanuló pohár. Talán a legjobb. Mi nagyon szerettük.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/03 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/03 Itatópohár, itatófejjel
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Könnyen tanulható
Egyszerű megfogni, viszont sajnos kicsit csöpög, ha hozzáérünk a csőréhez. Pótkupakot vennék hozzá, egyszer majdnem elhagytuk.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel
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