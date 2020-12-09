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  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár, itatófejjel

SCF551/05

4.6
| (185) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Könnyen szívható
A Philips Avent csőrös pohara remek választás a tipegők és szüleik számára. A puha szilikon itatófej megkönnyíti az ivást, a kevesebb alkotórész pedig egyszerűsíti a mosogatást
Összes előny megtekintése
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Itatópohár puha itatófejjel az ivás megkönnyítésére

Könnyen szívható

  • Könnyen szívható

  • 200 ml

  • 6 hó+

  • kisfiú

Minden része mosogatógépben mosogatható

Minden része mosogatógépben mosogatható

.

Egydarabos, szilikon itatófej a könnyű összeszereléshez

Az itatófejbe épített szelep gyors és kényelmes összeszerelést tesz lehetővé.

Könnyű fogás a hullámos alak miatt

Az itatópohár tartója kicsi kezek számára is könnyen fogható.

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Értékelések

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4.6

5-ből

185

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

09/12/2020

Magyarország

Magyarország

Pohárból inni tanuláshoz tökéletes

A kisfiam most kezdi a pohárból való ivást és az Avent itatópoharában most sem csalódtam. Kényelmesen megtudja fogni és szépen tud belőle inni. Ha esetleg játszik az itatópohárral, akkor sem aggódok, mert teljes mértékben csöpögés mentes, még akkor is ha a kupakja nincs rajta.

Előnyök

Minden funkciója tökéletes

Hátrányok

Számunkra nem szól ellene semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus

Nagyon szuper tanuló pohár. Talán a legjobb. Mi nagyon szerettük.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/03 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/03 Itatópohár, itatófejjel

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Könnyen tanulható

Egyszerű megfogni, viszont sajnos kicsit csöpög, ha hozzáérünk a csőréhez. Pótkupakot vennék hozzá, egyszer majdnem elhagytuk.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF551/05 Itatópohár, itatófejjel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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