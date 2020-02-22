2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Könnyen szívható
260 ml
9 hó+
.
Az itatófejbe épített szelep gyors és kényelmes összeszerelést tesz lehetővé.
Az itatópohár tartója kicsi kezek számára is könnyen fogható.
4.8
5-ből
26
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Praktikus és szép
Tetszik az egyszerű kinézete, könnyű belőle inni. Viszont ha egy kicsit is hozzáérünk a csőréhez már ömlik belőle a víz, fejjel lefelé tartva azért pár csepp kijön. Szuper lenne, ha lehetne hozzá külön kupakot kapni, mert sokszor elkeveredik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Diácska
21/02/2020
Magyarország
Tökéletes!
Bárkinek szívesen ajánlom! Strapabíró, praktikus kis itatópohár! Kisfiam nagyon szerette!
Előnyök
Strapabíró, egyszerű
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Gabicka
21/02/2020
Magyarország
A termék kiváló
Tökéletesen alkalmas a cumisüvegrőlvaló leszoktazáshoz, amikor még csak próbálgatja a kicsi a pohárból való ivást. Könnyen tisztítható. Nem folyik, nem csöpög. Könnyen megtanulta használni a kicsi.
Előnyök
Könnyen tisztítható. Nem folyik, nem csöpög.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
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