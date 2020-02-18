2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
3 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.
Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.
Klinikai tanulmány kimutatta, hogy kéthetes korú, Avent cumisüvegből etetett csecsemők esetében kevesebb hasfájást tapasztaltak, mint más cumisüveget használóknál (www.philips.com/Avent).
4.7
5-ből
101
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Tadri 3
18/02/2020
Magyarország
Kiválló fejlesztés
Ennek a címiségnek köszönhetően tudott aludni a keresztfiam mert gyötörte a hasfájás. Jó kialakítás,a cumija nem koszolódik könnyen tisztán tartható.
Előnyök
Jó találmány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Szimianyu
18/10/2019
Magyarország
Szuper termék, nem csöpög mellé és nagyon jól tud enni belőle a gyermekem! Csak ajánlani tudom mindnekinek!Már 1 hónapos kortól használtuk!Imádjuk!!!!
Mind két kislányom kedvenc cumisüvege!Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg
Zsu81
28/09/2019
Magyarország
Mind a 3 gyermekemnél ezt használtam/om.
Szeretem.Van más Avent termékem is. Ajándékba is vettem szettet. A szűkítőkarika kicsit zavaró, ha nem rakjuk bele kifolyik a tartalom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.