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Összes sorozat

  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért

Gyártás megszűnt

Philips Avent AirflexClassic cumisüveg

SCF640/37

4.7
| (101) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Az aktív és egészséges táplálásért
A Philips Avent Airflex cumisüveg egyedülálló Avent Airflex etetőcumival van ellátva, mely elősegíti az egészséges, aktív táplálást, összehangoltan működik a kisbaba természetes táplálkozási ritmusával. Az Airflex etetőcumi lehetővé teszi, hogy a baba szopjon és ha szükséges, cumisüvegből is egyen.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Az aktív és egészséges táplálásért

  • 3 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Újszülött átfolyású cumi

  • 0 hó.+

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.

Beépített Airflex szelep

Beépített Airflex szelep

Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Klinikai tanulmány kimutatta, hogy kéthetes korú, Avent cumisüvegből etetett csecsemők esetében kevesebb hasfájást tapasztaltak, mint más cumisüveget használóknál (www.philips.com/Avent).

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

101

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

2

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló fejlesztés

Ennek a címiségnek köszönhetően tudott aludni a keresztfiam mert gyötörte a hasfájás. Jó kialakítás,a cumija nem koszolódik könnyen tisztán tartható.

Előnyök

Jó találmány

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék, nem csöpög mellé és nagyon jól tud enni belőle a gyermekem! Csak ajánlani tudom mindnekinek!Már 1 hónapos kortól használtuk!Imádjuk!!!!

Mind két kislányom kedvenc cumisüvege!Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg

28/09/2019

Magyarország

Magyarország

Mind a 3 gyermekemnél ezt használtam/om.

Szeretem.Van más Avent termékem is. Ajándékba is vettem szettet. A szűkítőkarika kicsit zavaró, ha nem rakjuk bele kifolyik a tartalom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 