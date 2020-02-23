2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csöpögésmentes
200 ml
6 hó+
A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.
A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.
4.9
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Előnyök
Minden szempontból praktikus
Hátrányok
Nem tudok ilyet mondani
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Philips alkalmazott
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Előnyök
Tökéletes termék
Hátrányok
Ilyen nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Előnyök
Nem csepeg
Hátrányok
Nincs olyan
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
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