Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

09

p

:

54

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár, itatófejjel

SCF747/02

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Csöpögésmentes
A BPA-mentes Philips Avent csőrös pohár puha szilikon itatófejjel rendelkezik, amely szivárgásmentes ivást tesz lehetővé. Puha tapintású fülei segítenek gyermekének az önálló ivás elsajátításában. Könnyen használható a kicsiknek, kényelmes megoldás Önnek.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

Csöpögésmentes

  • Csöpögésmentes

  • 260 ml

  • 12 hó+

Beépített szelep a csepegésmentes iváshoz

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Jó áron jó minőség.

Hátrányok

Nincs ilyen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/02 Чашка з носиком

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/02 Чашка з носиком

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Lonček z ustnikom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Lonček z ustnikom

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 