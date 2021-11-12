2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csöpögésmentes
260 ml
12 hó+
A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.
A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
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Ellenőrzött vevő
Hibátlan termék
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Előnyök
Jó áron jó minőség.
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/02 Чашка з носиком
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/02 Чашка з носиком
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Lonček z ustnikom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF747/04 Lonček z ustnikom
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