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  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Szívószálas itatópohár

SCF760/00

5
| (14) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
A Philips Avent SCF760/00 szívókás itató ideális megoldás a növekvő kisgyermek számára. Szivárgásmentes, önállóan is könnyen használható, és egyedülálló csavaros fedelének köszönhetően teljesen szétszedhető és tisztítható.
Összes előny megtekintése

Szivárgásmentes, a gyermek önállóan is könnyen használhatja

A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát

  • 260 ml

  • 12 hónapos kortól, szívószálas

Puha szilikon szívószál beépített szivárgásmentes szeleppel

A gyerekek könnyen elcsavarhatják, és nyithatják vagy zárhatják a fedelet

A csavaros fedél tisztán tartja a szívószálat

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

14

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/07/2017

Magyarország

Magyarország

Mindenütt velünk van

Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

07/05/2019

România

România

Imi place

Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF760/00 Cană cu pai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF760/00 Cană cu pai

03/07/2018

România

România

Recenzie pentru campania Phillips avent

Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF760/00 Cană cu pai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF760/00 Cană cu pai

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.