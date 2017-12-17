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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csere szívószálak
Kefével
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF764/00 Hrnečky s brčkem
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