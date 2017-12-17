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Összes sorozat

  • Mindig tisztán, higiénikusan tartja szívószálas poharát
  • Mindig tisztán, higiénikusan tartja szívószálas poharát
  • Mindig tisztán, higiénikusan tartja szívószálas poharát
  • Mindig tisztán, higiénikusan tartja szívószálas poharát

Gyártás megszűnt

Philips AventSzívószál itatópohárhoz

SCF764/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Mindig tisztán, higiénikusan tartja szívószálas poharát
A Philips Avent SCF764/00 csereszívóka-készlet 2 cserélhető szívókából és egy tisztítókeféből áll. Ez azt jelenti, hogy a szívóka a pohárban mindig tisztán és higiénikusan tartható, és mindig kéznél van egy tartalék szívóka!
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Pót szilikon szívószálak tisztítókefével

Mindig tisztán, higiénikusan tartja szívószálas poharát

  • Csere szívószálak

  • Kefével

2 pótszívószálat és egy tisztítókefét tartalmaz

260 ml-es szívószál poharakhoz

A szívószál egyszerűen tisztítható a kefe segítségével

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 