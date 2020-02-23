2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
260 ml-es
260 ml
9 hó+
Az itatófej nélküli pohár peremének bármely pontjáról, (vagyis 360°-ban) lehet inni, pont úgy, mint a felnőttek poharából.
Az itatófej nélküli pohár kialakítása hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez.
Az itatófej nélküli pohár különleges, ajkak érintésével működtethető szelepén a folyadék csak akkor folyik át, ha a gyermek szája a pohár pereméhez ér. A kortyok között a szelep automatikusan zárul, így nem kell aggódnia a folyadék kiborulása és a maszatok miatt.
4.5
5-ből
73
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Loana
23/02/2020
Magyarország
Praktikus és aranyos
Egy hét alatt megtanult belőle inni a 7 hónapos fiam, azóta többnyire egyedül használja. Nagyon jó kis pohár, szeretjük. Praktikus és aranyos
Előnyök
Könnyen iszik belőle a baba egyedül. Nem borul ki belőle a víz. Könnyű tisztítani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/15 Első Ivópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/15 Első Ivópohár
Audry
21/02/2020
Magyarország
Szuper
Ezt még tanuljuk. Nekem nagyon tetszik, praktikus, jó lesz, de azért ebből nem annyira könnyű inni mint a csőrös pohárból. De kiváló átvezetés a sima pohárhoz.
Előnyök
Megtanul pohárból inni.
Hátrányok
A szelep behelyezése nem egyértelmű, könnyű fordítva összerakni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár
Nuska
19/02/2020
Magyarország
Praktikus
Nagyon szeretjük, praktikus, nem folyik ki a víz, de mégis pohárból iszik, nem cumisüvegből.
Előnyök
Praktikus
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A megkérdezett gyermekfogorvosok 77%-a egyetért abban, hogy poharunk elősegíti az egészséges fogfejlődést (független online felmérés, USA, 2016. április)
A megkérdezett gyermekfogorvosok 72%-a javasolná az ajkakkal működtetett technológia használatát (független online felmérés, USA, 2016. április)