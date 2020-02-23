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Összes sorozat

  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
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  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
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  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
  • Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz

Gyártás megszűnt

Philips AventElső Ivópohár

SCF782/00

4.5
| (73) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz
Könnyítse meg kisgyermekének a csőrös pohárról nyitott pohárra való átállást, nagyobb felfordulás nélkül! Az ajkak érintésére aktiválódó technológiának köszönhetően csak akkor folyik folyadék a pohárból, amikor a gyermek ajkai a pohár pereméhez nyomódnak.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Ideális átmeneti pohár a növésben lévő kisgyermekek számára

Segít hozzászokni a „felnőtt” pohárból való iváshoz

  • 260 ml-es

  • 260 ml

  • 9 hó+

A gyermek a perem bármely pontjáról (vagyis 360°-ban) ihat, mint egy nyitott pohárból

A gyermek a perem bármely pontjáról (vagyis 360°-ban) ihat, mint egy nyitott pohárból

Az itatófej nélküli pohár peremének bármely pontjáról, (vagyis 360°-ban) lehet inni, pont úgy, mint a felnőttek poharából.

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

Az itatófej nélküli pohár kialakítása hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez.

Ajkakkal működtetett technológia

Ajkakkal működtetett technológia

Az itatófej nélküli pohár különleges, ajkak érintésével működtethető szelepén a folyadék csak akkor folyik át, ha a gyermek szája a pohár pereméhez ér. A kortyok között a szelep automatikusan zárul, így nem kell aggódnia a folyadék kiborulása és a maszatok miatt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

73

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és aranyos

Egy hét alatt megtanult belőle inni a 7 hónapos fiam, azóta többnyire egyedül használja. Nagyon jó kis pohár, szeretjük. Praktikus és aranyos

Előnyök

Könnyen iszik belőle a baba egyedül. Nem borul ki belőle a víz. Könnyű tisztítani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/15 Első Ivópohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/15 Első Ivópohár

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ezt még tanuljuk. Nekem nagyon tetszik, praktikus, jó lesz, de azért ebből nem annyira könnyű inni mint a csőrös pohárból. De kiváló átvezetés a sima pohárhoz.

Előnyök

Megtanul pohárból inni.

Hátrányok

A szelep behelyezése nem egyértelmű, könnyű fordítva összerakni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus

Nagyon szeretjük, praktikus, nem folyik ki a víz, de mégis pohárból iszik, nem cumisüvegből.

Előnyök

Praktikus

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF782/17 Első Ivópohár

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A megkérdezett gyermekfogorvosok 77%-a egyetért abban, hogy poharunk elősegíti az egészséges fogfejlődést (független online felmérés, USA, 2016. április)

  2. A megkérdezett gyermekfogorvosok 72%-a javasolná az ajkakkal működtetett technológia használatát (független online felmérés, USA, 2016. április)