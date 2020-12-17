2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
340 ml-es
340 ml
12 hó+
Az itatófej nélküli pohár peremének bármely pontjáról, (vagyis 360°-ban) lehet inni, pont úgy, mint a felnőttek poharából.
Az itatófej nélküli pohár kialakítása hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez.
Az itatófej nélküli pohár különleges, ajkak érintésével működtethető szelepén a folyadék csak akkor folyik át, ha a gyermek szája a pohár pereméhez ér. A kortyok között a szelep automatikusan zárul, így nem kell aggódnia a folyadék kiborulása és a maszatok miatt.
4.7
5-ből
52
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Gyors pohárra szoktatáshoz
A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips ivópohárral igen gyorsan át tudtuk szoktatni a gyermeket a rendes pohárból való ivásra. Egy kicsit kicsorog olykor a szája mellett, de lehet ennek az a célja, hogy rájöjjön a gyerek a helyes pohár tartásra ivás közben. Kb 1 hónapig ha használtuk, mert utána már a rendes pohárból ivott. Praktikus fej kialakítás, mely meggátolja a folyadék kifolyását, ha eldőlne.
Előnyök
Ha gyorsan akarjuk pohár használatához szoktatni a gyermekünket.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF784/00 Első Ivópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF784/00 Első Ivópohár
Alexandra89
04/12/2020
Magyarország
Remek pohár
Nagyon szeretjük, nagyon könnyen megtanult belőle önállóan inni a kislányom. Néha kicsit több jön belőle egyszerre, ilyenkor kicsorog a szája mellett, de tanulni tökéletes volt. Plusz előnye a kupak, így bárhová el lehet vinni magunkkal.
Előnyök
kialakítás
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF784/00 Első Ivópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF784/00 Első Ivópohár
Zazi28
19/02/2020
Magyarország
Ajánlom
Nagyon jó kis pohár. Az elején figyelni kell, mert ha egyedül iszik a baba és nagyon megdönti a poharat hirtelen sok folyadék juthat a szájába. Szóval tényleg tanuló pohár. :)
Előnyök
Lezárható, nem csöpög
Hátrányok
Kicsit nehéz szét és összerakni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF784/00 Első Ivópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF784/00 Első Ivópohár
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A megkérdezett gyermekfogorvosok 77%-a egyetért abban, hogy poharunk elősegíti az egészséges fogfejlődést (független online felmérés, USA, 2016. április)
A megkérdezett gyermekfogorvosok 72%-a javasolná az ajkakkal működtetett technológia használatát (független online felmérés, USA, 2016. április)