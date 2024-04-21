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Összes sorozat

  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében

Gyártás megszűnt

Philips AventKemény itatófejes pohár

SCF804/04

4.3
| (42) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket
Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
A Philips Avent My Grippy itatófejes pohár egyedülálló szeleppel rendelkezik és szivárgásmentes, amit az anyukák is megerősítettek! A csúszásgátló felülete és a formázott kialakítása kényelmes a kis kezek számára, és lehetővé teszi a babáknak az önálló ivási készség magabiztos fejlesztését.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Rendkívül harapásálló itatófej a fogfejlődés elősegítése érdekében

Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében

  • My Grippy itatófejes pohár

  • 300 ml

  • 18 hó+

  • 1 db-os

Speciális szelep – szivárgásmentes használat

Speciális szelep – szivárgásmentes használat

Semmi sem jobb egy jó kis kalandnál. Kérdezze csak meg gyermekét. Ez a szivárgásmentes csőrös pohár pedig maszatmentes ellátmányt biztosít a kalandokhoz. Az egyedi szelepnek köszönhetően a folyadék csak akkor folyik, ha gyermeke iszik, ezért nem kell aggódnia a kifolyó vagy kiömlő ital miatt. Ezt nem csak mi mondjuk: a megkérdezett anyák 82%-a is egyetért abban, hogy a pohár szivárgásmentes*

Rendkívül harapásálló kemény itatófej a fogfejlődés elősegítése érdekében

Rendkívül harapásálló kemény itatófej a fogfejlődés elősegítése érdekében

A My Grippy itatófej rendkívül harapásálló, így egyszerűvé teszi a csőrös poharak használatát a kisgyermekek számára.

Kontúros forma és csúszásgátló textúra

Kontúros forma és csúszásgátló textúra

Gyermeke pillanatokon belül magabiztos, önálló ivó lesz a pohár kényelmes fogásának köszönhetően. Kontúros formája és csúszásgátló textúrája a kis kezek számára is egyszerűvé teszi a pohár fogását.

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Értékelések

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4.3

5-ből

42

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

21/04/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

Foarte buna!

Fetița mea este tare incantata de ea!Are supapa foarte buna,nu lasă să curgă apa din ea deloc!

Előnyök

Nu curge apa din ea!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură

30/06/2021

România

România

Recomand cu caldura

Recomand tuturor acest produs ..calitativ ,usor de intretinut si copilul este foarte atras de culori

Előnyök

Formă curbată şi textură anti-alunecare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

08/10/2019

România

România

Ellenőrzött vevő

Produsul are caracteristici excelente

Este practic,usor de manipulat,placut de copil,culoare frumoasa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Független otthoni vizsgálatok, Egyesült Királyság, 2013. szeptember