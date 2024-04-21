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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
My Grippy itatófejes pohár
300 ml
18 hó+
1 db-os
Semmi sem jobb egy jó kis kalandnál. Kérdezze csak meg gyermekét. Ez a szivárgásmentes csőrös pohár pedig maszatmentes ellátmányt biztosít a kalandokhoz. Az egyedi szelepnek köszönhetően a folyadék csak akkor folyik, ha gyermeke iszik, ezért nem kell aggódnia a kifolyó vagy kiömlő ital miatt. Ezt nem csak mi mondjuk: a megkérdezett anyák 82%-a is egyetért abban, hogy a pohár szivárgásmentes*
A My Grippy itatófej rendkívül harapásálló, így egyszerűvé teszi a csőrös poharak használatát a kisgyermekek számára.
Gyermeke pillanatokon belül magabiztos, önálló ivó lesz a pohár kényelmes fogásának köszönhetően. Kontúros formája és csúszásgátló textúrája a kis kezek számára is egyszerűvé teszi a pohár fogását.
4.3
5-ből
42
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
Moni41
21/04/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Foarte buna!
Fetița mea este tare incantata de ea!Are supapa foarte buna,nu lasă să curgă apa din ea deloc!
Előnyök
Nu curge apa din ea!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură
CarmenGabriela88
30/06/2021
România
Recomand cu caldura
Recomand tuturor acest produs ..calitativ ,usor de intretinut si copilul este foarte atras de culori
Előnyök
Formă curbată şi textură anti-alunecare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Cris 77
08/10/2019
România
Ellenőrzött vevő
Produsul are caracteristici excelente
Este practic,usor de manipulat,placut de copil,culoare frumoasa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Független otthoni vizsgálatok, Egyesült Királyság, 2013. szeptember