Egyszerű használat

Először is töltse fel tejjel az üveget, helyezze az AirFree™ szelepet az üveg szájára, majd csavarja fel az etetőcumit. Fordítsa lefelé az üveget, hogy a cumi feltöltődjön tejjel, és már el is készült. Etetés közben figyeljen, hogy az AirFree™ szelep a helyén maradjon. A cumi tejjel teli marad, akkor is, ha vízszintesen áll – hogy gyermeke ülve vagy állva ihasson.