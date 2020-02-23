2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású etetőcumi
1 hó.+
Az etetőcumi tejjel teli marad akkor is, ha az üveg vízszintes helyzetben van, így a baba természetesebb, függőleges helyzetben ihat. Ezzel csökkenthető a visszaáramlás, segíthető az emésztés, továbbá saját és gyermeke számára is kényelmesebbé tehető az etetés ideje.
Egyedi AirFree™ szelepünk eltávolítja a levegőt az etetőcumiból, így gyermekének kevesebb levegőt kell lenyelnie ivás közben. Ennek köszönhetően ritkábban fordulnak elő az olyan gyakori, etetésből adódó problémák, mint a hasfájás, a visszaáramlás és a gázképződés.
Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg a hasfájás és a nyűgösség csökkenéséhez vezet*. Hogy hogyan? Az etetőcumiban elhelyezett szelep megakadályozza a vákuum kialakulását ivás közben, hogy zökkenőmentes etetést tegyen lehetővé. Ez pedig csökkenti a hasfájást, a gázképződést, a visszaáramlást és a büfizést.
4.9
5-ből
222
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Pedro91
23/02/2020
Magyarország
Sokat segített a pocakfájós babámnak
Korábban más márka hasfájás elleni szelepes termékét használtuk, de az csöpögött ha kellett ha nem, és nem is segített a pocakfájáson. Aztán megvásároltuk ezt a cumisüveget, es ritkultak a hasfajasok, es nem is csöpög, nem félre a babám.
Előnyök
Hatásos
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep
Csibe
23/02/2020
Magyarország
Imádtam
Mind a két gyerekemnél használtam és nagyon meg voltam vele elégedve !
Előnyök
Nem csöpög , tökéletes
Hátrányok
Semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep
FiúsAnyuka
23/02/2020
Magyarország
Vége a hasfájásnak...
Nagyon nehéz volt règebben az első gyerkőcnél hogy cumisüveg használata után nagyon fájt a hasa. Szerencsére most az Anti Colic AirFree szeleppel már bátran merem használni a cumisüveget!
Előnyök
Valós segítség
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.
Az anyukák 80%-a egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a kisbabámnak kevesebb problémája volt az etetéssel” a 144 egyesült államokbeli anyuka bevonásával 2017-ben lefolytatott, otthoni kihelyezéses teszten.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babák esetében kevesebb hasfájás lépett fel, mint a hagyományos üveget használók esetében, továbbá egy másik vezető üvegből etetett babákhoz képest jelentősen csökkent az éjszakai nyűgösség.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.