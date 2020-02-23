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Összes sorozat

  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*

Gyártás megszűnt

Philips AventAnti colic AirFree™ szelep

SCF813/14

4.9
| (222) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt

A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású etetőcumi

  • 1 hó.+

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű etetéshez

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű etetéshez

Az etetőcumi tejjel teli marad akkor is, ha az üveg vízszintes helyzetben van, így a baba természetesebb, függőleges helyzetben ihat. Ezzel csökkenthető a visszaáramlás, segíthető az emésztés, továbbá saját és gyermeke számára is kényelmesebbé tehető az etetés ideje.

Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül

Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül

Egyedi AirFree™ szelepünk eltávolítja a levegőt az etetőcumiból, így gyermekének kevesebb levegőt kell lenyelnie ivás közben. Ennek köszönhetően ritkábban fordulnak elő az olyan gyakori, etetésből adódó problémák, mint a hasfájás, a visszaáramlás és a gázképződés.

Hasfájást csökkentő rendszer, amely bizonyítottan csökkenti a hasfájást és a nyűgösséget*

Hasfájást csökkentő rendszer, amely bizonyítottan csökkenti a hasfájást és a nyűgösséget*

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg a hasfájás és a nyűgösség csökkenéséhez vezet*. Hogy hogyan? Az etetőcumiban elhelyezett szelep megakadályozza a vákuum kialakulását ivás közben, hogy zökkenőmentes etetést tegyen lehetővé. Ez pedig csökkenti a hasfájást, a gázképződést, a visszaáramlást és a büfizést.

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Értékelések

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4.9

5-ből

222

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

3

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Sokat segített a pocakfájós babámnak

Korábban más márka hasfájás elleni szelepes termékét használtuk, de az csöpögött ha kellett ha nem, és nem is segített a pocakfájáson. Aztán megvásároltuk ezt a cumisüveget, es ritkultak a hasfajasok, es nem is csöpög, nem félre a babám.

Előnyök

Hatásos

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Imádtam

Mind a két gyerekemnél használtam és nagyon meg voltam vele elégedve !

Előnyök

Nem csöpög , tökéletes

Hátrányok

Semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Vége a hasfájásnak...

Nagyon nehéz volt règebben az első gyerkőcnél hogy cumisüveg használata után nagyon fájt a hasa. Szerencsére most az Anti Colic AirFree szeleppel már bátran merem használni a cumisüveget!

Előnyök

Valós segítség

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/14 Anti colic AirFree™ szelep

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.

  2. Az anyukák 80%-a egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a kisbabámnak kevesebb problémája volt az etetéssel” a 144 egyesült államokbeli anyuka bevonásával 2017-ben lefolytatott, otthoni kihelyezéses teszten.

  3. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babák esetében kevesebb hasfájás lépett fel, mint a hagyományos üveget használók esetében, továbbá egy másik vezető üvegből etetett babákhoz képest jelentősen csökkent az éjszakai nyűgösség.

  4. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.