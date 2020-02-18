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Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventAnti-colic cumisüveg

SCF813/27

4.7
| (101) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
Az Anti-colic cumisüveg a tervezésének köszönhetően nem engedi a levegőt a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzeteket, miközben minimalizálja az etetés megszakításainak számát. A beépített, hasfájást megelőző szelep gondosodik arról, hogy a levegő ne jusson be a baba hasába.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 2 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású etetőcumi

  • 1 hó.+

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.

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Értékelések

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4.7

5-ből

101

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

2

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló fejlesztés

Ennek a címiségnek köszönhetően tudott aludni a keresztfiam mert gyötörte a hasfájás. Jó kialakítás,a cumija nem koszolódik könnyen tisztán tartható.

Előnyök

Jó találmány

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék, nem csöpög mellé és nagyon jól tud enni belőle a gyermekem! Csak ajánlani tudom mindnekinek!Már 1 hónapos kortól használtuk!Imádjuk!!!!

Mind két kislányom kedvenc cumisüvege!Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg

28/09/2019

Magyarország

Magyarország

Mind a 3 gyermekemnél ezt használtam/om.

Szeretem.Van más Avent termékem is. Ajándékba is vettem szettet. A szűkítőkarika kicsit zavaró, ha nem rakjuk bele kifolyik a tartalom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.

  3. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  4. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.