2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
330 ml
Közepes átfolyású etetőcumi
3 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
4.9
5-ből
140
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Mókusi
10/12/2020
Magyarország
Örülök, hogy ezt a terméket választottam
Nekünk nagyon bevált. Könnyen mosható, nem színeződik el. Nem volt vele soha problémám. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Jól funkcionál
Hátrányok
Drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
MyAdryenna
17/05/2020
Magyarország
Szuper
A baba nappal cicizett, éjjel üvegből kapta a lefejt tejet, elfogadta mindkettőt. Hasfájós sem volt. Ajánlani tudom. Köszönöm
Előnyök
Megbízható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Evy36
23/02/2020
Magyarország
A terméket nagyon jó használni
Nagyon jól tudja megfogni a kisfiam. Szuper hogy univerzális,jó a funkciója. Nagyon szereti a kisfiam.
Előnyök
Ergonómikus,univerzális
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.