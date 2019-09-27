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Összes sorozat

  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
  • Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért

Gyártás megszűnt

Philips AventKombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben&lt;br>

SCF862/02

4.9
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért
A tápláló babaeledel elkészítéséhez 3 lépés szükséges: párolás, keverés, felszolgálás. A gőzkeringető technológia egyenletesen főzi meg az ételt, amely így megőrzi finomságát, textúráját és a benne lévő folyadékokat, így egyszerűen összekeverhető. Intelligens kialakításának köszönhetően Önnek kevesebb lépést kell elvégezni, és a használat és a tisztítás is egyszerűbb.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Egyszerű lépések a baba egészséges étkezéséért

  • Pároljon, turmixoljon és tálaljon

  • Egészséges párolás

  • Étkezés egyszerűen

Egyedülálló párolási eljárás az egészséges főzésmód érdekében

Egyedülálló párolási eljárás az egészséges főzésmód érdekében

A párolás egy egészséges módja a főzésnek. A gőzkeringetéses technológiának köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes összetevő egyenletesen, forralás nélkül át tud főni. A tápanyagokat, az állagot és a főzés során keletkezett folyadékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék.

Egyszerűen párolja meg, turmixolja össze és szolgálja fel a bébiételt

Egyszerűen párolja meg, turmixolja össze és szolgálja fel a bébiételt

Ez a bébiétel-készítő egyszerre képes a párolásra és a turmixolásra, így Ön egyszerűen elkészítheti és felszolgálhatja a baba ételét. Először párolja meg az összes hozzávalót, majd turmixolja össze őket a kívánt sűrűségre, és már fel is kínálhatjuk a babának.

Akár pürét, akár darabos ételt készít, a készülék segít rászoktatni a babát a szilárd étkezésre

Akár pürét, akár darabos ételt készít, a készülék segít rászoktatni a babát a szilárd étkezésre

Akár apróra pürésített gyümölcsöket és zöldségeket ad a babának, akár nagyobb hús- és haldarabokat tartalmazó ételt készít, ez a bébiétel-készítő leegyszerűsíti az elkészítést.

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Díjak

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Értékelések

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4.9

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló!

Nagyon jó termék! Egyszerű használat, csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Konnyu etelkeszites

Receptotleteket es parolasi ido javaslatokat is tartalmaz a hasznalati utasitas. Ennek megfeleloen csak el kell inditanom es nem kell felugyelnem az etelt. Nem eg le! :) turmix resze jo hatasfoku, mosogatasa kicsit korulmenyes, de megeri:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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