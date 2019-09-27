2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Pároljon, turmixoljon és tálaljon
Egészséges párolás
Étkezés egyszerűen
A párolás egy egészséges módja a főzésnek. A gőzkeringetéses technológiának köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes összetevő egyenletesen, forralás nélkül át tud főni. A tápanyagokat, az állagot és a főzés során keletkezett folyadékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék.
Ez a bébiétel-készítő egyszerre képes a párolásra és a turmixolásra, így Ön egyszerűen elkészítheti és felszolgálhatja a baba ételét. Először párolja meg az összes hozzávalót, majd turmixolja össze őket a kívánt sűrűségre, és már fel is kínálhatjuk a babának.
Akár apróra pürésített gyümölcsöket és zöldségeket ad a babának, akár nagyobb hús- és haldarabokat tartalmazó ételt készít, ez a bébiétel-készítő leegyszerűsíti az elkészítést.
Díjak
4.9
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
BigT
26/09/2019
Magyarország
Kiváló!
Nagyon jó termék! Egyszerű használat, csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Ivett90
16/08/2019
Magyarország
Konnyu etelkeszites
Receptotleteket es parolasi ido javaslatokat is tartalmaz a hasznalati utasitas. Ennek megfeleloen csak el kell inditanom es nem kell felugyelnem az etelt. Nem eg le! :) turmix resze jo hatasfoku, mosogatasa kicsit korulmenyes, de megeri:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
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