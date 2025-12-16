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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.6
5-ből
642
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
GalaxRRider
16/12/2025
Magyarország
Segítség a bébiétel készítéhez, főzés nélkül.
Nagyon praktikusan lehet vele a gyerkőcnek ételt készíteni, zöldséget vagy gyümölcsöt párolni és pépesíteni. Igen jól pépesíti az almát, répát. Takarítani sem túl bonyolult. A vízmennyiség a pároláshoz legyen elegendő gépben. Nekünk eddig bevált, reméljük sokáig megfelelően fog működni, ahogyan a többi Philips gépünk is eddig.
Előnyök
Praktikus, gyors, egyszerű.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
F. Enikő
13/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
T0tg.Sari
28/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Vélemény
Nagyon megkönnyíti a püré készítést. Könnyű használni, könnyű tisztántartani.
Előnyök
Könnyü használni, praktikus, egyszerű
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép