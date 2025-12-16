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Gyártás megszűnt

SCF883/01 4-in-1 healthy baby food maker

SCF883/01

4.6
| (642) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
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4.6

5-ből

642

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

16/12/2025

Magyarország

Magyarország

Segítség a bébiétel készítéhez, főzés nélkül.

Nagyon praktikusan lehet vele a gyerkőcnek ételt készíteni, zöldséget vagy gyümölcsöt párolni és pépesíteni. Igen jól pépesíti az almát, répát. Takarítani sem túl bonyolult. A vízmennyiség a pároláshoz legyen elegendő gépben. Nekünk eddig bevált, reméljük sokáig megfelelően fog működni, ahogyan a többi Philips gépünk is eddig.

Előnyök

Praktikus, gyors, egyszerű.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

13/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

28/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Vélemény

Nagyon megkönnyíti a püré készítést. Könnyű használni, könnyű tisztántartani.

Előnyök

Könnyü használni, praktikus, egyszerű

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.