2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Hasfájáscsökkentő cumisüveg
5 439 Ft
Hasfájást csökkentő cumifej
2 890 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
5439 Ft
2 db cumisüveg
125 ml
Nagyon lassú átfolyású cumi
0 hó.+
A klinikailag igazolt* hasfájást csökkentő szelepünk a tervezésénél fogva csökkenti a hasfájást és a gázképződést. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg csökkenti a hasfájást és a nyugtalanságot. Jelentősen mérsékli az éjszakai nyűgösséget, mivel a Philips Avent hasfájást csökkentő cumisüvegből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok, mint azok, akik egy vezető versenytárs szeleppel rendelkező cumisüvegét használják.
A cumifej formája biztos ráharapást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumifejet, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti kisbabáját.
A cumifej a kialakításának köszönhetően nem tapad össze, biztos ráharapást biztosítva a babának, így nem kell megszakítani az etetést.
4.9
5-ből
81
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Bibiss
03/10/2024
România
A promóció része
Merită încercate!
Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!
Előnyök
Ușoare și rezistente
Hátrányok
S au albit puțin la sterilizat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici
kzr717
01/10/2024
România
A promóció része
Produsul face exact cea ce promite
Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !
Előnyök
Evitarea colicilor
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici
01/10/2024
România
A promóció része
Minunat
Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici
Előnyök
Diminuează bulele de aer din lapte
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint egy másik vezető márka cumisüvegével etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.