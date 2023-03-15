2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
Hasfájást csökkentő cumifej
2 890 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
3299 Ft
3299 Ft
Natural Response cumifej
2 db
Lassú átfolyású cumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.9
5-ből
42
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Gina2234
15/03/2023
România
Natural
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. A fost singura acceptata de copil. Este facuta dintr un material foarte moale si subtire si apatent ii ofera fluxul de laptic de care are nevoie. Recomand!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină
07/03/2023
România
Recomand cu incredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină
Simo16
06/03/2023
România
Produsul are caracteristici excelente
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Am ales sa testez noile produse din gama natural response. Modul de spalare se face cu usurinta, modalitate usoara de asamblare, tetina care imita alaptatul natural, facilitateea hranirii mixte. Recomand acest produs tuturor bebelusilor incepand cu prima zi de viata!
Előnyök
usor de curatat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A korábbi csomagolással összehasonlítva.
Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.