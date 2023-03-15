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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseCumifej

SCY962/02

4.9
| (42) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A babák a saját ritmusuk szerint ihatnak, ahogyan az anyamellen tennék, ezáltal könnyűvé válik a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazása. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

Natural Response Cumifej

Natural Response
Cumifej

3 299 Ft

  • Hasfájást csökkentő cumifej

    2 890 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    3 299 Ft

3299 Ft

3299 Ft

Kompatibilis termékek
Hasfájáscsökkentő cumisüveg

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

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Cumisüveg AirFree szeleppel

SCY670/02

Natural Response

Natural Response
Cumisüveg

SCY900/01

Natural Response

Natural Response
Cumisüveg

SCY900/02

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • Natural Response cumifej

  • 2 db

  • Lassú átfolyású cumi

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.9

5-ből

42

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

15/03/2023

România

România

Natural

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. A fost singura acceptata de copil. Este facuta dintr un material foarte moale si subtire si apatent ii ofera fluxul de laptic de care are nevoie. Recomand!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină

07/03/2023

România

România

Recomand cu incredere

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină

06/03/2023

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Am ales sa testez noile produse din gama natural response. Modul de spalare se face cu usurinta, modalitate usoara de asamblare, tetina care imita alaptatul natural, facilitateea hranirii mixte. Recomand acest produs tuturor bebelusilor incepand cu prima zi de viata!

Előnyök

usor de curatat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY962/02 Tetină

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A korábbi csomagolással összehasonlítva.

  2. Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.

  3. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.