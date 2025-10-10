2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Natural Response
Cumisüveg
5 690 Ft
Hasfájást csökkentő cumifej
2 890 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
5690 Ft
2 db cumisüveg
125 ml
Lassú átfolyású cumi
0-3 hó
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.9
5-ből
288
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Nikszi96
10/10/2025
Magyarország
A promóció része
Kiváló termék
Valóban tökéletes választás szoptatás mellett , nem okoz cumi zavart .
Előnyök
Anyatejes baba esetén szuper választás
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY900 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY900 Cumisüveg
Zsuska20
11/06/2025
Magyarország
A promóció része
Búcsú a hasfájasnak
Tekintve hogy a babám a saját nyelèsi ritmusa szerint ehet a cumisüvegből ès nem ömlik a szájába a tej, illetve levegőt sem nyel evès közben, így búcsút inthetük a hasfájásnak ès a bukásnak egyaránt.
Előnyök
Búcsú a bukásnak ès hasfájásnak
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY900 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY900 Cumisüveg
Szilva33
29/05/2025
Magyarország
A promóció része
Azt tudja, amit vártam tőle
Olyan cumisüveget (és főleg cumifejet) szerettem volna, ami valamennyire imitálni tudja a mellet. Nem tudtam szoptatni bizonyos okok miatt, ez a cumisüveg viszont bevált. Más termékekhez képest ebből nem folyik a tápszer, csak ha a baba szépen megszívja, és valamennyit kell is dolgozzon érte. Ha valaki olyan cumisüveget szeretne, ami hasonlít a természetes mellformához, bátran próbálja ki. A mi babánknál bevált.
Előnyök
Nem csöpög; olyan a cumifej, mint a mell.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY900 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY900 Cumisüveg
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