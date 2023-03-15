2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Natural Response cumifej
2 db
Nagyon lassú átfolyású etetőcumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.7
5-ből
40
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Gina2234
15/03/2023
România
Tetina Natural
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Incercasem tot ce era pe piata pana in acel moment. Nimic nu ne multumea, atat pe bebe cat si pentru noi era un chin ora mesei. Aceaste tetine ofera un flux perfect, doar cand vrea copilul si cat vrea.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY961/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY961/02 Tetină
07/03/2023
România
Recomand cu încredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY961/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY961/02 Tetină
MybabyS
04/03/2023
România
Nu se strica la fel de repede ca alte tetine
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Sunt foarte incantata de produs si imi pare rau ca nu l-am folosit inca din primele zile de viata. Faptul ca nu curge singur si imita sanul sigur m-ar fi ajutat sa reusesc sa alaptez sau cel putin sa hranesc bebelusa mixt o perioada mai lunga. Tetina este mai mica decat la celelalte biberoane astfel incat bebe deschide gurita ca si cum s-ar mula pe sanul mamei.
Előnyök
Nu curge. Nu intra aer.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY961/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY961/02 Tetină
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A korábbi csomagolással összehasonlítva.
Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.