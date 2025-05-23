2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Natural Response
Cumisüveg AirFree szeleppel
7 290 Ft
Hasfájást csökkentő cumifej
2 890 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
7290 Ft
2 db cumisüveg
125 ml
Lassú átfolyású cumi
0-3 hó
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Az ergonomikus üveget minden szögből könnyű megfogni, így maximális kényelmet nyújt etetés közben. Önnek is és az apró kezeknek is könnyű tartani.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.8
5-ből
143
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Lorazs
23/05/2025
Magyarország
A promóció része
Cumisüveg ajánlás
A 3 hónapos kisfiunkkal már több cumisüveget kipróbáltunk, de a SCY670 cumisüveg AirFree szeleppel az egyik legjobb választásunk volt. A cumifej formája nagyon természetes, így könnyedén elfogadta, ami nálunk nagy megkönnyebbülés volt. Az AirFree szelep különösen tetszett – tényleg segít abban, hogy kevesebb levegőt nyeljen evés közben, így sokkal ritkábban bukik és kevesebb a hasfájás is, ami nálunk korábban gyakori probléma volt. Az üveg kialakítása praktikus, jól kézre áll, és könnyen tisztítható, ami szintén hatalmas segítség a mindennapi használat során. Mi nagyon elégedettek vagyunk vele, szívből ajánlom minden szülőnek, főleg azoknak, akik kombinálják a szoptatást és a cumisüvegezést.
Előnyök
Az AirFree szelep szuper!
Hátrányok
Nincs ilyen! :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel
Dorina13
22/05/2025
Magyarország
A promóció része
Természetes etetési élmény
Sikerült átadni a természetes etetés élményét. Eltartott egy kis ideig míg a baba megszokta, próbálkozni kellett, de mostmár nagyon szereti. Könnyen, egyszerűen tisztítható, használható. Hogy hasfájás ellen mennyire válik be, azt ennyi idő után még nem tudom megmondani, de egyenlőre pozitív változásokat veszek észre ezen a téren is.
Előnyök
Jó kialakítás
Hátrányok
Megszokási idő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel
CsZM
22/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiválósága
Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel. A kislányom mohón eszik, de ezzel a cumisüveggel nem bukik, nem csuklik étkezés után. Tiszta szívből ajánlani tudom!
Előnyök
Könnyű tisztíthatóság, tárolás. Babák könnyen tudjak használni, hiszen az anyamellhez hasonlít a cumi része.
Hátrányok
Nincs olyan.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670/00 Cumisüveg AirFree szeleppel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670/00 Cumisüveg AirFree szeleppel
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék.