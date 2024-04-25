2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Natural Response
Cumisüveg
4 699 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
4699 Ft
4699 Ft
1 db cumisüveg
330 ml
Gyors átfolyású etetőcumi
6 hó+
A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.
4.8
5-ből
177
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Garfield 2023
25/04/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Excelent
Sunt cele mai bune,le folosim din prima zi,sunt bună și pt colici
Előnyök
Nu curge laptele dacă se răstoarnă biberonul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Mărimea biberonului este excelenta pentru capacitatea de hrană cerută de bebe . Am observat că laptele ramane călduț o perioadă mai lungă de timp la noile biberoane Response decât cele normale Natural Avent.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Simo16
17/03/2023
România
Tetina este excelenta!
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, imita alaptatul natural. Consider ca tetinele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul poate accepta cu usurinta atat alaptarea naturala cat si biberonul. Acest produs este excelent! Usor acceptat de bebelus!
Előnyök
Tetina moale, usor de curatat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően