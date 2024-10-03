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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseCumifej

SCY965/02

5
| (112) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék. Ezáltal megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Kompatibilis termékek
Natural Response

Natural Response
Cumisüveg

SCY906/01

Natural Response

Natural Response
Üveg cumisüveg

SCY933/01

Natural Response

Natural Response
Üveg cumisüveg

SCY933/02

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • Natural Response cumifej

  • 2 db

  • Nagyon gyors átfolyású cumi

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

112

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

03/10/2024

România

România

Cele mai bune tetine fără scurgeri

Recenzie din campania Philips: Ador tetinele Natural Response deoarece au un sistem anti-curgere ce împiedică laptele să se piardă din biberon. Laptele iese doar în momentul în care bebe mănâncă. Sunt cele mai utile și practice tetine și cele mai preferate de bebe. 😍

Előnyök

Nu există scurgeri de lapte

Hátrányok

Nu am găsit dezavantaje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină

30/09/2024

România

România

Produs de calitate superioara

Pt cea mica a fost iubire la prima atingere,iar pt mami o liniște totală pe timpul somnului.Am scăpat de colici încă de la prima utilizare a produselor avent.Am folosit toate numerele posibile la tetine și în prezent suntem la debit 5.Urmeaza cele cu debit 6.Speram că și alți bebei și părinți au fost mulțumiți de acest produs.😊

Előnyök

Nu curge daca biberonul este întors cu tetina in jos

Hátrányok

Nu am găsit încă dezavantaje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină

30/09/2024

România

România

Produsele au. caracteristici excelente

Calitatea foarte buna, superioara altor produse. Hrănirea bebelușului este una ușoară

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A korábbi csomagolással összehasonlítva.

  2. Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.

  3. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.