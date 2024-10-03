2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Natural Response cumifej
2 db
Nagyon gyors átfolyású cumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.
5.0
5-ből
112
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Didi97
03/10/2024
România
A promóció része
Cele mai bune tetine fără scurgeri
Recenzie din campania Philips: Ador tetinele Natural Response deoarece au un sistem anti-curgere ce împiedică laptele să se piardă din biberon. Laptele iese doar în momentul în care bebe mănâncă. Sunt cele mai utile și practice tetine și cele mai preferate de bebe. 😍
Előnyök
Nu există scurgeri de lapte
Hátrányok
Nu am găsit dezavantaje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină
Bebelusha
30/09/2024
România
A promóció része
Produs de calitate superioara
Pt cea mica a fost iubire la prima atingere,iar pt mami o liniște totală pe timpul somnului.Am scăpat de colici încă de la prima utilizare a produselor avent.Am folosit toate numerele posibile la tetine și în prezent suntem la debit 5.Urmeaza cele cu debit 6.Speram că și alți bebei și părinți au fost mulțumiți de acest produs.😊
Előnyök
Nu curge daca biberonul este întors cu tetina in jos
Hátrányok
Nu am găsit încă dezavantaje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină
Tetina.
30/09/2024
România
A promóció része
Produsele au. caracteristici excelente
Calitatea foarte buna, superioara altor produse. Hrănirea bebelușului este una ușoară
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY965/02 Tetină
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A korábbi csomagolással összehasonlítva.
Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.