2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Natural Response
Üveg cumisüveg
6 690 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
6690 Ft
6690 Ft
1 db cumisüveg
240 ml
Közepes átfolyású cumi
3-6 hó
A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.
4.9
5-ből
277
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Ioana Daniela G
30/03/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sticluta este intacta, chiar si la N sterilizari..
Sticluta si tetina este special conceputa pentru fiecare varsta in parte, sunt multumita de acest produs, il recomand cu drag tuturor mamicilor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Simo16
17/03/2023
România
Produsul are caracteristici excelente
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Este minunat aceast biberon deoarece prezinta o sterilizare excelenta a sticlei, modul ergonomic, tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este unul excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, exact cum se intampla la alaptatul natural. Produsul este excelent! Recomand acest produs!
Előnyök
sterilizare eficienta a sticlei
Hátrányok
se poate sparge usor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Gina2234
15/03/2023
România
Papa safe
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent si il recomand tuturor. Mereu a fost un chin ora mesei, bebe se ineca si nu reuseam sa l facem sa manance cu placere. Cu Natural Response am scapat de probleme! Multumim, Philips!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően