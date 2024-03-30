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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseÜveg cumisüveg

SCY933/01

4.9
| (277) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék. Ezáltal megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Natural Response Üveg cumisüveg

Natural Response
Üveg cumisüveg

6 690 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    3 299 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    3 299 Ft

6690 Ft

6690 Ft

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • 1 db cumisüveg

  • 240 ml

  • Közepes átfolyású cumi

  • 3-6 hó

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

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Értékelések

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4.9

5-ből

277

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

30/03/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

Sticluta este intacta, chiar si la N sterilizari..

Sticluta si tetina este special conceputa pentru fiecare varsta in parte, sunt multumita de acest produs, il recomand cu drag tuturor mamicilor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml

17/03/2023

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Este minunat aceast biberon deoarece prezinta o sterilizare excelenta a sticlei, modul ergonomic, tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este unul excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, exact cum se intampla la alaptatul natural. Produsul este excelent! Recomand acest produs!

Előnyök

sterilizare eficienta a sticlei

Hátrányok

se poate sparge usor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml

15/03/2023

România

România

Papa safe

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent si il recomand tuturor. Mereu a fost un chin ora mesei, bebe se ineca si nu reuseam sa l facem sa manance cu placere. Cu Natural Response am scapat de probleme! Multumim, Philips!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően