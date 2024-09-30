2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Natural Response cumifej
2 db
Gyors átfolyású etetőcumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.
5.0
5-ből
123
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Cori225
30/09/2024
România
A promóció része
Excelent
Folosim încă de la naștere tetinele Natural Response și suntem foarte mulțumiți. Mă temeam că hrănirea cu biberonul va alăptarea, însă nu a fost cazul. Atâta timp cât este folosită tetina cu debit corespunzător vârstei, bebelușul se poate alăpta și hrăni cu biberonul alternativ. De asemenea, trecerea de la un debit la altul a fost foarte ușoară folosind recomandările de vârstă oferite de Philips. Recenzie pentru Campania Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY964/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY964/02 Tetină
Cris8912
28/09/2024
România
A promóció része
Produsul este minunat!
Recenzie din campania Philips:tetinele sunt minunate, le folosim de când s a născut cel mic și le folosim și în prezent,acum are 16 luni. Datorita designului special și faptului ca imita foarte bine sânul,copilul meu a mers în paralel cu alăptatul și hrănirea din biberon. Se potrivesc cu toate biberoanele Avene si se spala foarte ușor,de asemenea se pot steriliza foarte ușor. Le recomand din toata inima!
Előnyök
Se pot folosi în paralel cu hrănirea naturala.
Hátrányok
Nu sunt
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY964/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY964/02 Tetină
Szabo Brigitta
27/09/2024
România
A promóció része
Excelent
Am ales această tetina la recomandarea cuiva și nu m-a dezamăgit! Este exact ceea ce trebuie! Bebe. Mănâncă din biberon dacă e cu altcineva și se întoarce la titi fără probleme
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY964/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY964/02 Tetină
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A korábbi csomagolással összehasonlítva.
Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.