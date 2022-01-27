2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V-Track PRO precíziós körkések
Kompatibilitás: S9000 (S9xxx)
Illeszk. a Star Wars SW97xx borotvára
Illeszk. a Star Wars SW67xx borotvára
Az SH90 cserefejek kompatibilisek a Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 és SW6700 borotvákkal.
Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track PRO precíziós körkések óvatosan minden szőrszálat (az 1 napostól egészen a 3 napos borostáig) a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal* simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-emlékeztetővel, amelyet a borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy cserélni kell a borotvafejeket.
5.0
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Előnyök
Rychlost a kvalita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Előnyök
lehký a praktický ve všech směrech
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
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