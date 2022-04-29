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Összes sorozat

  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Értékelések
Érezd! BASS+
Meglepően átütő hang egy kis méretű, strapabíró eszközből. A kifejezetten erőteljes basszusokhoz hangolt hangszóró-meghajtókkal rendelkező Philips BASS+ Bluetooth fülhallgató nagyszerű hangszigetelést és vezeték nélküli kötetlenséget nyújt, így a legtöbbet hozza ki a zenéből.
Összes előny megtekintése

Érezd! BASS+

  • 12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • 6 óra működési idő

  • Különlegesen kényelmes

Nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók

Nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók

Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban érezni lehet a lüktetést. A nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók karcsú és kompakt kivitelben biztosítják a dübörgő basszust.

Az akkumulátor akár 6 órányi játékidőt is lehetővé tesz

Az akkumulátor akár 6 órányi játékidőt is lehetővé tesz

A 6 órányi játékidőnek köszönhetően lehetőséged van az egész napos zenehallgatásra.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

Bluetooth vezeték nélküli technológia

Egyszerűen párosítsd fülhallgatódat bármilyen Bluetooth eszközzel a vezeték nélküli zenéért.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

15

Értékelések

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Előnyök

bass, odporne na wodę, fajny design,

Hátrányok

brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

19/02/2021

България

България

Звукът номер 1

Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Előnyök

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Hátrányok

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

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