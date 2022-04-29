2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB4305WT/00
12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
6 óra működési idő
Különlegesen kényelmes
Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban érezni lehet a lüktetést. A nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók karcsú és kompakt kivitelben biztosítják a dübörgő basszust.
A 6 órányi játékidőnek köszönhetően lehetőséged van az egész napos zenehallgatásra.
Egyszerűen párosítsd fülhallgatódat bármilyen Bluetooth eszközzel a vezeték nélküli zenéért.
3.7
5-ből
15
Értékelések
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Előnyök
bass, odporne na wodę, fajny design,
Hátrányok
brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Росен 1
19/02/2021
България
Звукът номер 1
Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Előnyök
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Hátrányok
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek