Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Fedezd fel a súlytalanság szabadságát, ahol akadályozó kábelek sincsenek! A Philips Flite Everlite vezeték nélküli fejhallgató a stílust hétköznapi egyszerűséggel ötvözi. A kompakt, ultrakönnyű kivitelt és a tiszta hangzást egész nap élvezheted.