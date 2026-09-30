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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

SHB4805RG/00

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Fedezd fel a súlytalanság szabadságát, ahol akadályozó kábelek sincsenek! A Philips Flite Everlite vezeték nélküli fejhallgató a stílust hétköznapi egyszerűséggel ötvözi. A kompakt, ultrakönnyű kivitelt és a tiszta hangzást egész nap élvezheted.

Összes előny megtekintése

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Az akkumulátor akár 12 órányi játékidőt is lehetővé tesz

Az akkumulátor akár 12 órányi játékidőt is lehetővé tesz

A 12 órányi játékidőnek köszönhetően lehetőséged van az egész napos zenehallgatásra.

Bluetooth 4.1 és HSP/HFP/A2DP/AVRCP támogatás

Bluetooth 4.1 és HSP/HFP/A2DP/AVRCP támogatás

Párosítsd össze Bluetooth segítségével okoseszközöd a fejhallgatóddal, és máris élvezheted a kristálytiszta zenehallgatás és telefonhívások nyújtotta szabadságot – anélkül, hogy kábelekkel kellene bajlódnod.

Öt perces Gyorstöltés technológia

Öt perces Gyorstöltés technológia

A Gyorstöltés technológia megnövelt töltőáramot ad ki, ha az akkumulátor lemerülőben van. Mindössze öt perc töltési idő egy órányi lejátszást biztosít.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek