2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB4805RG/00
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
Fedezd fel a súlytalanság szabadságát, ahol akadályozó kábelek sincsenek! A Philips Flite Everlite vezeték nélküli fejhallgató a stílust hétköznapi egyszerűséggel ötvözi. A kompakt, ultrakönnyű kivitelt és a tiszta hangzást egész nap élvezheted.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A 12 órányi játékidőnek köszönhetően lehetőséged van az egész napos zenehallgatásra.
Párosítsd össze Bluetooth segítségével okoseszközöd a fejhallgatóddal, és máris élvezheted a kristálytiszta zenehallgatás és telefonhívások nyújtotta szabadságot – anélkül, hogy kábelekkel kellene bajlódnod.
A Gyorstöltés technológia megnövelt töltőáramot ad ki, ha az akkumulátor lemerülőben van. Mindössze öt perc töltési idő egy órányi lejátszást biztosít.
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